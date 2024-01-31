Üye Girişi
Haberler

Ergene ve Çorlu Belediyeleri Park ve Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ergene Belediyesi ve Çorlu Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde yeşil alanların temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirtirken, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, Çorluspor 1947 takımı deplasmanda Keşanspor ile karşılaşacak.

Ergene Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde yeşil alanlar, park ve bahçeler ile oyun alanlarının temizliğini düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Yüksel, bakımların ihmal edilmeden belirli aralıklarla ilgili ekipler tarafından devam ettiğini ifade etti.

Ekiplerin gereken tüm temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını yaptığını belirten Yüksel,"Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Temizliği yapılan alanların aynı şekilde kullanımdan sonra da temiz ve düzenli bırakılması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Çorlu'da yol yapım çalışmaları

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Sarıkurt, "İlçe genelinde yapacağımız çalışmalarla ilgili program hazırladık. Vatandaşlarımız istek ve beklentilerine göre çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz her yola ve sokağa müdahale edecek."ifadelerini kullandı.

Çorluspor 1947 deplasmanda Keşanspor ile karşılaşacak

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, deplasmanda karşılaşacağı Keşanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş yaptığı açıklamada, deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini belirtti.

Oyuncuların maça iyi bir şekilde hazırlandığını aktaran Gümüş, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenim tam. Rakibimiz Keşanspor'u mağlup ederek yolumuza devam etmek istiyoruz."dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Sarıkurt Rasim Yüksel Ergene Çorlu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title