Ergene'de Yangın ve Uyuşturucu Operasyonları
Ergene ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangında bir çiftlikteki malzemeler zarar gördü. Ayrıca Çorlu'da uyuşturucu ele geçirilen bir zanlı gözaltına alındı ve Şarköy'de ruhsatsız tabanca bulundu.
Ergene ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vakıflar Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, bir çiftlikte tarım aletlerinin bulunduğu baraka ve malzemeler zarar gördü.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çobançeşme Mahallesi'nde şüphe üzerine D.F'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Şarköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.