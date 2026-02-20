Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ergene Belediyesi, ramazan ayı boyunca 17 mahallede toplu iftar programı düzenleyecek. Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, iftarlarda dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Ergene Belediyesi, ramazan ayı içerisinde 17 mahallede toplu iftar programı düzenleyecek.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca ilçenin 17 mahallesinde toplu iftar programı düzenleyeceklerini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftarlarda vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Topak, kurulacak gönül sofralarında paylaşma ve dayanışmanın yaşanacağını kaydetti.

Topak, Paşaköy ve Pınarbaşı mahallelerinde başlayacak iftar programlarının diğer mahallelerde de süreceğini belirterek, "Ramazan,paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül gönüle olmanın ayıdır. Biz de Ergene Belediyesi olarak bu mübarek ayda hemşerilerimizi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Çorlu Belediyesi güzellik salonlarını denetledi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren güzellik merkezleri ve salonlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığını korumak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, hijyen koşulları ve personelin mesleki yeterlilik belgeleri incelendi.

Denetimlerde mevzuata uygun hareket eden işletmelere teşekkür edilirken eksiklik tespit edilen iş yerlerine uyarıda bulunularak yasal işlem başlatıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesi için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.

Zabıta ekiplerinin denetimlerde işletme sahiplerini yönetmelikler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama