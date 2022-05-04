Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

ERGANİ, DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz, şehit Hava Er Ramazan Öner ve şehit güvenlik korucusu Ferit Kaçar'ın ailelerini ziyaret etti.

Aile bireyleri ile görüşerek bayramlarını kutlayan Karaaslan ve beraberindekiler, şehitler için dua okudu.