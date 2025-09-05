Haberler

Erenkent Aile Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan Erenkent Aile Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı. İl Sağlık Müdürü Vekili Bostanci, merkezlerin sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini ve hekim dışı sağlık hizmetleri sunduğunu belirtti. Kentte yeni merkezlerin açılması planlanıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan Erenkent Aile Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılış programına katılan İl Sağlık Müdürü Vekili Muhammed Taha Bostanci, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bireyleri ve toplumu sağlığa yönelik risklerden koruduğunu ve sağlıklı hayata teşvik ettiğini söyledi.

Merkezlerde hekim dışı sağlık hizmetlerinin de verildiğini belirten Bostanci, "Burada birinci basamak sağlık hizmetlerimizle beraber daha güçlü bir şekilde aile hekimliği hizmetlerini destekleyerek, hekim dışı sağlık hizmetlerinin de psikososyal destek, diyetisyenlik ve çocuk gelişimi gibi hizmetlerin hastaneler dışında verilmesini sağlıyoruz. Bu sayede hastanelerdeki iş yükünün önüne geçmek ve birinci basamaktaki hizmet kalitesini arttırmak amacıyla bu tarz yapıları kuruyoruz." diye konuştu.

Kentte yeni merkezlerin de açılacağını ifade eden Bostanci, "Şu anda ilimizde beşincisini aktif ettiğimiz merkezle beraber eylül ayı içinde Süphan Mahallesi'nde Sağlıklı Hayat Merkezi açacağız. Önümüzdeki dönemde de inşallah Başkale, Çaldıran, Özalp ilçelerimize de kazandıracağımız merkezlerle tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız." dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil ise Erenkent Aile Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
