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Erek Dağı'nda Urartu Dönemine Ait Pithoslar Bulundu

Erek Dağı'nda Urartu Dönemine Ait Pithoslar Bulundu
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı eteklerindeki arkeolojik kazılarda, Urartular dönemine ait yağ, tahıl ve içeceklerin saklandığı çivi yazılı pithoslar ortaya çıkarıldı. Kazılar, Van Müzesi ve Iğdır Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki kale kalıntısında yapılan arkeolojik kazılarda, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edildiği çivi yazılı pithoslar (küp) gün yüzüne çıkarıldı.

Erek Dağı eteklerinde bulunan Kevenli Mahallesi'nde Urartuların önemli yerleşim yerleri arasında gösterilen kale kalıntısında bu yıl kazı çalışması başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ın bilimsel danışmanlığında yapılan kazı, ilk etapta kale kalıntısının güneydoğu kısmında yoğunlaştırıldı.

Arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan 10 kişilik uzman ekiple yapılan kazılarda, Urartular dönemine ait ambar olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda 42 pithos bulundu.

Üzerlerine yazılan çivi yazısıyla ölçeklendirilen pithosların, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edilmesi amacıyla kullanıldığı belirlendi.

"Önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık"

Doç. Dr. Kuvanç, AA muhabirine, Van'a hakim tepeye inşa edilen kale kalıntısının bulunduğu bölgede ilk kez kazı çalışmalarına başlandığını söyledi.

Kazılarda Urartu arkeolojisine ilişkin önemli buluntuların çıktığını anlatan Kuvanç, "Burası Urartu araştırmalarının yapıldığı yerlerden biri. Sıklıkla ziyaret ettiğimiz bir yer. Yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz veriler, buranın güçlü bir Urartu projesi olduğu bilgisini sunuyor. Bu yıl yaptığımız 10 günlük kazı sonucunda önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık. Bu mekanda 42 pithos dediğimiz depo kaplarını ortaya çıkardık. Urartu mekanlarında buna benzer depo alanları söz konusu fakat Van'a ve ovaya hakim noktada ilk kez bu denli büyük ölçekli bir depo mekanı bulduk." diye konuştu.

"Özellikle susam yağı ve şarapların muhafaza edildiği anlaşılıyor"

Bölgedeki yazıtlarda kalenin Urartu Kralı Menua tarafından inşa edildiğini belirlediklerini bildiren Kuvanç, şunları kaydetti:

"Urartular tarım toplumuydu. Elde edilen tarımsal ürünlerin depolanması söz konusu. Bu pithoslarda çivi yazıları ve farklı işaret grupları var. Bu işaretler, saklanan ürünler hakkında bilgi de veriyor. Özellikle susam yağı ve şarapların muhafaza edildiği anlaşılıyor. Yine çivi yazılarında pithosların ölçü birimleri konusunda bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerle depo alanında ne kadar ürünün muhafaza edildiğini öğrenebiliyoruz. Van Ovası'ndaki tarımsal ürünlerin depolandığı büyük bir merkez oluğunu söyleyebiliriz. Bu yıl sınırlı bir alanda çalışıyoruz. Gelecek yıl kalenin diğer mimari mekanlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
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