Erdoğan'ın 'mülakat' vaadine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin

AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını söyledi. Erdoğan'a yanıt veren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vaadin kendisine ait olduğunu belirterek "Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Kamuda mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşe alımları sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: BU VAAT BENİM

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatların kaldırılacağının duyurulmasının ardından sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, bu vaadi kendisinin verdiğini söyledi.

"BENİM PROJELERİMİ ARTIK SADECE KONUŞABİLİRSİN"

Kılıçdaroğlu, "Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim" ifadelerini kullandı.

İNCE: YİNE KOPYA ÇEKMİŞ

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt verdi. 2018'de Cumhurbaşkanı Adayı olduğu dönemde düzenlediği bir mitingdeki konuşmasını paylaşan İnce, "Yine kopya çekmiş..." ifadelerini kullandı.

İnce, 19 Haziran 2018'de Antalya'da yaptığı konuşmada "24 Haziran'dan sonra torpil yok. 24 Haziran'dan sonra mülakatı kaldıracağız, mülakat yok" demişti.