Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı - Haberler

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Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni harekat sinyalinin ardından hedef olarak açıkladığı Suriye'deki iki bölge; Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik başladı. Türkiye'nin olası operasyonuna destek vereceğini geçtiğimiz hafta duyuran Suriye Milli Ordusu, 2000 askerle bölgede tatbikat ve eğitimlere başladı. Askerlerin senaryo gereği terör örgütü PKK'nın elindeki bir bölgeyi temizleme çalışmaları kameralara anbean yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısının ardından verdiği askeri harekat sinyalinin detaylarını AK Parti'nin dünkü grup toplantısında verdi.

Yeni bir sürece girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de teröristlerden arındırılacak iki bölgenin Tel Rıfat ve Münbiç olduğunu ilk kez duyurdu.

Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı

Öte yandan Erdoğan'ın Suriye'ye düzenlenecek yeni harekatın sinyalini vermesi bu iki bölgede de hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla Türkiye'nin olası bir operasyonuna binlerce savaşçıyla destek vereceğini ifade eden Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tatbikat ve eğitimlere başladı.

Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı

Suriye Milli Ordusu İkinci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu 2000 askerin katıldığı tatbikatta, senaryo olarak terör örgütü PKK'nın işgali altındaki bir bölgeye yoğun atışlar gerçekleştirildi. CNN Türk'te yer alan habere göre askerlerin gerçekleştirdiği tatbikata havan topları, tank atışları ve silah sesleri de eşlik etti.

Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Tel Rıfat ve Münbiç'te hareketlilik! Suriye Milli Ordusu tatbikatlara başladı

Gerçek silah ve mühimmatların kullanıldığı eğitim sırasında terör örgütü üyelerinin kullandığı ve üzerinde uçak savar bulunan bir araç da tanksavar füzeleriyle imha edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Suriye PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ayh:

Benim gundemim ekonomi ! evime cocuguma ekmek goturemezsem ne yapayim savasi operasyonu !

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zübükzade:

Ohal geliyor galıba ben yunanistanla olur diyordum suriye ile olacak sanırım

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