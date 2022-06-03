Erdoğan Genel Yayınladı: 2022 Yılı Süleyman Çelebi Yılı Olarak Kutlanacak - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevlid"in yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılında Türkiye'de ve yurt dışında bir sene boyunca anma etkinliklerinin düzenlenmesi için genelge yayınladı.

Erdoğan'ın Süleyman Çelebi ile ilgili 2022/6 sayılı Genelgesi Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Genelge şöyle:

"Halk arasında 'Mevlid' olarak anılan Veslitü'l Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yazıldığı dönemden itibaren başta Balkanlar ve Orta Asya coğrafyaları olmak üzere pek çok ülkede mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, sünnet, evlenme askere gönderme gibi vesilelerle okutulan söz konusu eserin sahibi Süleyman Çelebi'yi yad etmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışı etkinlikler düzenlenecektir.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

ANKA / Güncel