Erdoğan, Denizli mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Şu anda alanda 75 bin kişi var

31 Mart yerel seçimleri öncesi il ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geniş bir katılımın olduğu 29 Ekim Bulvarı'ndaki mitinge katılan kişi sayısını da konuşması sırasında duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.

"SİZLERLE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Denizli'deki 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Eksikleri tamamlayacağız. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız vatandaşlarımız varsa mutlaka onlara ulaşacağız. Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanları da muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla koşturarak Denizli'de hak ettiğimiz ve arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Ülkemizi 21 yılda nasıl kalkınama atılımlarıyla buluşturduysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

"MUHALEFETİ HER İŞE TAKOZ KOYMAK SANIYORLAR"

Muhalefetin hali trajikomik. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır lafları söylemekten çekinmiyorlar. 9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve hizmet etmek için en küçük dertleri yok. Amaçları siyaset çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti her işe takoz koymak sanıyorlar. Doğru olan hayırlı işlere destek vermek yanlış işlere karşı çıkmaktır. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin tam da durumu böyle. Biz kendi işimize bakıyoruz.

"KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ YAPAN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz en önemli ayaklarından biri savunma sanayi ve teknolojide en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu alanda sürekli kendimizi geliştiriyor. Son 1 sene içinde hava, kara, deniz platformlarında onlarca projeyi resmen hizmete aldık. Göreve geldiğimizden bugüne yerli üretimin payını %80'ler seviyesine çıkardık.Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere ihracat yapıyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA, AKINCI en son KAAN'ımız çıktı. Ama bir de bizim çok önemli bir adımımız var. Bir de Kızılelma'mız var. ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açtık, açıyoruz.

"KAAN 2028'DE ENVANTERE KATILACAK"

5. Nesil Savaş uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 15 yıllık çalışmanın başarısı olan KAAN önemli bir testle kritik eşiği aştı. 2028'de hava envanterimize katılmasını bekliyoruz. Ne derseniz deyin, yaptık gökyüzüyle buluşturduk. Kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın kulak arkası yapsınlar, biz bunları ciddiye almayacağız. Bunlar Türkiye'de güya yıllarca siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Şimdi Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler."