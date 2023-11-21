- Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tebbun tarafından karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

- Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tebbun tarafından karşılandı

CEZAYİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen Erdoğan, mevkidaşı Abdülmecid Tebbun tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'nda karşılanmasının ardından Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreninin ardından Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İş birliğiyle ilgili adımlar ele alınacak

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak. İlgili Bakanların da katılımıyla düzenlenecek toplantıda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinleri de imzalanacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilen Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.