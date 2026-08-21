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Erdoğan: Stratejik teknolojilerde 550 doktora öğrencisi seçilecek

Erdoğan: Stratejik teknolojilerde 550 doktora öğrencisi seçilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı" kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin seçileceğini, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı" kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin seçileceğini, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını açıkladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı"na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

Erdoğan'ın paylaşımındaki infografikte ise "Kritik teknolojilerde nitelikli insan kaynağımızı artıracağız. Kamu ve özel sektörümüzün ileri uzmanlık ihtiyacını karşılayacağız. Başarılı gençlerimizin bilimsel kariyere daha erken katılmalarını sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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