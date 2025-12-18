Mersin'de "Ustalar Çıraklarla Buluşuyor" etkinliği yapıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Ustalar Çıraklarla Buluşuyor' etkinliğinde, uzun yıllar deneyime sahip ustalar, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu buluşmaların öğrencilerin mesleki vizyonlarını geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kariyer Günleri kapsamında merkezin toplantı salonunda düzenlenen programa çeşitli iş kollarında uzun yıllar çalışan ustalar ile öğrenciler katıldı.
Etkinlikte ustalar, esnaf kültürünü ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu tür buluşmaların öğrencilerin mesleki vizyon kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kurt da etkinlikte öğrencilere gelecekte meslek hayatlarına ışık tutacak bilgiler verdiklerini kaydetti.