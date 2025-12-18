Haberler

Mersin'de "Ustalar Çıraklarla Buluşuyor" etkinliği yapıldı

Mersin'de 'Ustalar Çıraklarla Buluşuyor' etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Ustalar Çıraklarla Buluşuyor' etkinliğinde, uzun yıllar deneyime sahip ustalar, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu buluşmaların öğrencilerin mesleki vizyonlarını geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Ustalar Çıraklarla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kariyer Günleri kapsamında merkezin toplantı salonunda düzenlenen programa çeşitli iş kollarında uzun yıllar çalışan ustalar ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ustalar, esnaf kültürünü ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bu tür buluşmaların öğrencilerin mesleki vizyon kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kurt da etkinlikte öğrencilere gelecekte meslek hayatlarına ışık tutacak bilgiler verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
title