Erdemli'de Domates Hasadı Sırasında Kaza: 3 Ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan Cemal Karakuş (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün (66), Şerife Karakuş (42) ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan şoför Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (52), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Yaralılardan Şerife Evdilek, Hakan Yılmaz, Mustafa Uçman ve Şenay Yıldırım'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

ŞOFÖR EHLİYETSİZ ÇIKTI

Öte yandan, minibüsün şoförü Cemal Karakuş'un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada ölen işçilerden Suzan Uğuz dün toprağa verildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri de bugün yakınlarına teslim edildi. Üstün ve Karakuş'un cenazeleri Erdemli Türbe Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Üstün ve Karakuş gözyaşları arasında toprağa verildi. Münevver Anamurlu'nun cenazesi ise Alata Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
