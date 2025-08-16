Erdek'te Kuvvetli Rüzgar 4 Tonluk Su Deposunu Caddeye Düşürdü

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan terastaki 4 tonluk su deposu, caddeye düştü.

Erdek'te dün etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yalı Mahallesi Okul Caddesi'nde öğle saatlerinde bir apartmanın teras katında bulunan 4 tonluk su deposu, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan cadde ortasına düşerken; mahalle sakinleri de panik yaşadı. Olayda kimse yaralanmazken, başka bir noktada rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilde zarara yol açtı.