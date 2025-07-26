Erciyes Yaylalarında Serin Havada Sağlıklı Yaşam Keyfi

Kavurucu sıcaklardan kaçıp Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerindeki yaylalara çadır kuran ziyaretçiler, serin havanın keyfini sürüyor.

Erciyes eteklerindeki yaylalarda çadır kuran ziyaretçiler, bol oksijenle sağlıklı yaşama fırsatı bulurken, aynı zamanda akşama doğru serinleyen havada üşümemek için soba yakıyor.

Ziyaretçiler, çadırlarında kurdukları sobalarda pişirdikleri patatesi yiyip, üzerinde demledikleri çayı içiyor.

Erciyes Dağı karşısında Tekir Göleti yakınında eşsiz manzarayı seyretme imkanı da bulan ziyaretçiler, üşüten havadaki sessizliğin ve doğanın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçiler, çadır kurdukları bölgede komşuluk kültürünü de yaşatıp yeni dostluklar kazanıyor.

"Soba yakıyoruz"

Bölgede çadır kuran vatandaşlardan Hatice Yalınkılıç, AA muhabirine, Erciyes'e 20 yıldır eşiyle geldiğini söyledi.

Diyabet hastalığı olduğunu ve burada kendini daha sağlıklı hissettiğini belirten Yalınkılıç, şunları kaydetti:

"Akşamları soba yakmazsak duramıyoruz, çok serin oluyor. Şehre gidince orada sıcaktan yaşayamıyoruz. Burada soba yakıyoruz. İçinde patates, bazlama pişiriyoruz. Komşulara oturmaya gidiyoruz. Şehirden çok burayı seviyoruz, şehir çok sıcak. Hem de haddinden fazla sıcak ve durulmuyor, yatamıyoruz."

Çanakkale'den gelen Kadın Benli de 25 senedir yaz aylarında Erciyes'te konakladığını dile getirdi.

Erciyes'in havasının çok güzel olduğunu anlatan Benli, "Rahat nefes alıp veriyoruz, trafik yok, kalabalık yok." dedi.

"Buraya üşümeye geldim"

Ankara'dan gelen Sami Tuna ise sıcak havalar nedeniyle Erciyes'e geldiğini ifade etti.

Kent merkezinin çok bunaltıcı olduğunu aktaran Tuna, şöyle devam etti:

"Ankara'dan Erciyes'e kaçtım. Ankara'da 50-60 yıldır bu yılki gibi sıcak görmediklerini söylüyorlar. Buraya üşümeye geldik. Gayet güzel. Bu yıl ufak çadır kurdum ama seneye inşallah konteyner kuracağım. Nefes almaya başladım. Ben KOAH hastasıyım. Ankara'da bunalıyordum, nefes darlıklarım oluyordu ama burada rahatım."