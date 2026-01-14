Haberler

ERÜ Rektörü Altun, KAYSO yönetimine üniversitenin projelerini anlattı

Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi Odası'na yeni tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Öne çıkan projeler arasında 800 yataklı yeni tıp fakültesi hastanesi ve diş hastanesi yer alıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu üyelerine, tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Altun, 800 yataklı yeni ERÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin projesinin tamamlandığını belirtti.

Altun, yapılacak hastane binasının 190 bin 269 metrekare alanda 390 sismik izolatörlü ve 12 katlı olacağını anlattı.

Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesinin tamamlandığını ifade eden Altun, ilerleyen günlerde açılışının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Altun, Aşı Araştırmaları ve Geliştirme binasının tamamlandığında klinik faz çalışmaları için aşı antijeninin üretilebileceği bir merkez olacağını aktardı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise ERÜ ile her zaman gurur duyduklarını belirterek, Altun ve yönetimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500

