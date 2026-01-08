Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altun, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Altun, "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini oyladı.

Altun, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğrafını tercih etti.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılından bu yana yapılan oylamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Her fotoğrafı ayrı ayrı incelediğini belirten Altun, "Her biri diğerinden değerliydi. Her kare çekildiği anı ölümsüzleştirmiş. Bu oylamanın artarak devam etmesinden yanayız. Çünkü AA bu konularda her zaman öncü olmuş bir kurum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.