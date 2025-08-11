Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru İzleme Etkinliği Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde perseid meteor yağmurunu izleme etkinliği düzenliyor. Etkinlikte gök taşı gözlemi ve astronomik bilgilendirme yapılacak.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Kayseri Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğinde yarın düzenlenecek etkinlik gökyüzü tutkunlarını bir kez daha Erciyes'te bir araya getirecek.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinin bulunmadığı bir ortamda düzenlenecek etkinlikte, katılımcılar gök taşı veya meteor yağmurlarına şahitlik edecek.

Yüzlerce gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konularında bilgilendirme yapacak, katılımcılara teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı sunacak.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
