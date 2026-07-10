Erciyes'teki 27 bin metrelik teleferik ve telesiyej halatlarının "röntgen"i çekiliyor

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde, kış sezonu öncesinde 27 bin metre uzunluğundaki teleferik ve telesiyej halatlarının bakımı yapılıyor.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes'te, yeni sezon öncesi 2 bin 200 ile 3 bin 400 rakımdaki teleferik ve telesiyej hatlarındaki çelik halatların içi, röntgen cihazıyla görüntüleniyor.

Kayak merkezindeki bakım ve onarım ekipleri, aşınma ve farklı sorunlar tespit edilen halatları tamir ederek veya değiştirerek yeni sezona hazırlıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, kış sezonunun ardından yazın rutin bakım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Modern ve son teknolojik 19 mekanik tesiste her yıl düzenli bakım yapıldığını anlatan Akşehirlioğlu, tüm sistemlerin güvenli hizmet sunmak amacıyla elden geçirildiğini ifade etti.

Akşehirlioğlu, hidrolik sistemlerden mekanik araçlara kadar tüm araçların bakımının özenle yapıldığını belirterek, "Röntgen dediğimiz tahribatsız muayene olarak isimlendirilen yöntemle 27 bin metre uzunluğa sahip halatların bakımlarını yapıyoruz. Bunların her birinin tabiri caizse milim milim röntgenleri çekiliyor. İçinde herhangi bir aşınma, teller arasında kopukluk var mı, bunların her birine detaylı şekilde bakılıyor." dedi.

Röntgeni çekilen halatlardan bazılarını yenilediklerini veya onardıklarını, son hazırlıkların ardından kullanıma hazır hale getirdiklerini dile getiren Akşehirlioğlu, bu çalışmayı her yıl özenle yaptıklarını kaydetti.

Gözle görünmeyen kısımlarda aşınmalar tespit ediliyor

Akşehirlioğlu, tellerin her birinin özel bir sistemle sarılarak halatlara dönüştüğünü, gözle görünmeyen kısımlarda aşınma olduğunda bunun röntgen cihazıyla tespit edilebildiğini söyledi.

Kayakseverlere güvenli bir alan sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Akşehirlioğlu, "Misafirlerimiz konforlu, rahat bir kayak sezonu geçirsin, kayak keyfi yaşasın diye pistlerin her birinde çok detaylı teknik kontrolleri yapıyoruz." diye konuştu.

Akşehirlioğlu, 15 yıllık geçmişe sahip kayak merkezi olduklarını, o günden beri her cıvatanın her kablonun nereden geçtiğini bilen bir ekiple yola devam ettiklerini sözlerine ekledi.