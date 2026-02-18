Haberler

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Erciyes yolu araç trafiğine açıldı

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan Erciyes Kayak Merkezi, yapılan çalışmalarla araç trafiğine açıldı.

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Erciyes Kayak Merkezi, araç trafiğine açıldı.

Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde, sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu Hisarcık Mahallesi mevkisinde tedbir alan ekipler, araçların çift yönlü geçişine izin vermiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

