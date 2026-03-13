Kayseri'de Erciyes'e alternatif yol ve otopark projesi çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne yapılması planlanan alternatif yol ve otopark projesi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında sunduğu kış turizmi hizmetiyle Erciyes Kayak Merkezi'nin kalitesini daha da artırdıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine 8,2 kilometrelik alternatif bir yol yapımı için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde otopark konusunda sorun yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin 500 araç kapasiteli yeni bir otopark projesine başlayacakları kaydetti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes ve diğer tüm zenginlikleri ile kentin kalkınması, gelişip güzelleşmesi için proje ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.