Haberler

Kayseri'de Erciyes'e alternatif yol ve otopark projesi çalışmaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde otopark sorununu çözmek için 2 bin 500 araç kapasiteli yeni bir otopark projesine başlayacaklarını ve alternatif bir yol yapımının sürdüğünü açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne yapılması planlanan alternatif yol ve otopark projesi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında sunduğu kış turizmi hizmetiyle Erciyes Kayak Merkezi'nin kalitesini daha da artırdıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine 8,2 kilometrelik alternatif bir yol yapımı için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde otopark konusunda sorun yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin 500 araç kapasiteli yeni bir otopark projesine başlayacakları kaydetti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes ve diğer tüm zenginlikleri ile kentin kalkınması, gelişip güzelleşmesi için proje ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken...
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza

Derbideki kırmızının bedeli çok ağır oldu!
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Emeklilere ÖTV'siz otomobil yolu açılıyor! Teklif Meclis'e sunuldu

Emeklilere müjde gibi düzenleme Meclis'e sunuldu! İşte şartlar
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti