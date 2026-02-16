Erciyes'te fenalaşan sürücünün yardımına jandarma ekipleri koştu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki Erciyes Kayak Merkezi'nde fenalaşan kadın sürücüye jandarma ekipleri ilk yardım uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekir Kapı Kavşağı'nda bölgeyi ziyarete gelen vatandaşların yardım çağrısı üzerine trafik jandarması fenalaşan kadın sürücüye ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Şeker hastası olduğu öğrenilen kadın sürücünün, dişlerinin kapanması nedeniyle dilinin geriye kaçarak solunum yolunun tıkanmasını önlemek amacıyla jandarma tarafından ilk yardım uygulandı.

Dişleri açılarak solunum yolu açıklığı sağlanan kadın sürücüye daha sonra kesme şeker verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın jandarmaya ait trafik aracıyla Erciyes Kayak Merkezi bünyesindeki sağlık kabinine kaldırıldı.

Öte yandan aksiyon kamerasında kaydedilen görüntülerde, ekiplerin kadın sürücüye ilk yardım uygulaması ve trafik aracına bindirilmesi yer alıyor.