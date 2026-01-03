Haberler

Erciyes'te kayak ve snowboard yaparken düşenler kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, hafta sonu kayak ve snowboard yapmak isteyenler kayarken düşüşleriyle dikkat çekti. Acemi kayakçılar, pistlerde zorluk yaşarken, kaymayı öğrenmek için çabaladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak ve snowboard yaparken düşenler kameralara yansıdı.

Kentte hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Pistlerde, birçok acemi kayak ve snowboardcu da kaymaya çalıştı. Acemi kayakçıların düşüşleri, kameraya yansıdı. Bazı kayakseverler ayakta durmakta zorlanırken, bazıları da diğer kayakçıların elinden tutarak bu sporun keyfini yaşamaya çalıştı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor

Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor
Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü