Erciyes'te kayak ve snowboard yaparken düşenler kamerada

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak ve snowboard yaparken düşenler kameralara yansıdı.

Kentte hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Pistlerde, birçok acemi kayak ve snowboardcu da kaymaya çalıştı. Acemi kayakçıların düşüşleri, kameraya yansıdı. Bazı kayakseverler ayakta durmakta zorlanırken, bazıları da diğer kayakçıların elinden tutarak bu sporun keyfini yaşamaya çalıştı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,