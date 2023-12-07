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Erciyes Kayak Merkezi İngiliz Basınında Yer Aldı

7 Aralık 2023 16:42 Son Güncelleme: 16:44 Abone Ol

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere basınında yer buldu. İngiliz The Telegraph gazetesinde Erciyes Kayak Merkezi'ne yer verildi. Haberde, Erciyes'in yüksekliği, pistleri ve teleferikleri ile hesaplı ve keyifli bir tatil imkanı sunduğu belirtildi. Ayrıca, Erciyes Kayak Merkezi'nin Kapadokya ve Selçuklu eserlerine yakın bir konumda olduğu ve ulaşım imkanlarının da iyi olduğu vurgulandı.