Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu, sıcaklık sıfırın altına düştü

Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu, sıcaklık sıfırın altına düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu, hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken dağ kar yağışıyla beyaza büründü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar aralıklarla sürerken dağın zirvesinin bulutlarla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes Dağı'nda kar etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes, kar yağışıyla beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, dağın zirvesinin bulutlarla kaplanması da güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA