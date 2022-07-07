Erbil'de kurbanlıkların sokakta kesiminin yasaklanması satışları olumsuz etkiliyor

Irak'ın Erbil kentinde, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında satışa başlayan besiciler, kurbanlıkların sokakta kesiminin yasaklanması kararının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Erbil'deki hayvan pazarında satış yapan besici ve kasap Naci Mevlud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil Valiliğinin kanamalı virüs ve kolera salgını nedeniyle hayvanların evlerde ve mahallelerde kesilmesini yasakladığını söyledi.

Erbil'de yaklaşık 20-30 bin kurban kesileceği ve kentteki mezbahaların bunun için yeterli olmayabileceği tahmininde bulunan Mevlud, bu konuda kolaylık sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Mevlud, "Birçok vatandaş kurbanı evinde kesmek istiyor ancak Erbil Valiliğinin aldığı karar nedeniyle bunu yapamıyorlar. Bu da satışlarımızı yaklaşık yüzde 40-50 düşürüyor." diye konuştu.

Kurbanlıkların fiyatları hakkında bilgi veren Mevlud, şunları söyledi:

"Kurbanlık koyunların kilo fiyatı 4 bin dinar (48 TL) ve keçinin ise 4 bin 500 (56 TL). Koç ise 5 bin 500 dinar (68 bin TL). Büyükbaş kilo fiyatı ise 5 ila 7 bin 500 dinar. Talep daha çok küçükbaş hayvanlara yönelik. Çünkü büyükbaşlar daha maliyetli oluyor."

"Valiliğin kararı pazarı zayıflattı"

Besici Şivan Muhammed ise birçok kişinin geçimini hayvancılıkla sağladığını belirterek, pazarda hayvancılık yapan yaklaşık 500 ailenin Kurban Bayramı'nı beklediğini dile getirdi.

Muhammed, "Tek geçim kaynakları bu. Eğer bu günlerde satış olmazsa 6 aylık emekleri boşa gidecek. Ben de elimdeki tüm sermayeyi kurbanlıklara yatırdım. Bunu nasıl çıkaracağım? Halkımız hayvanları evlerinde kesmeye alışmış." ifadelerini kullandı.

Yerli hayvanların sağlıklı olduğunu ancak ithal edilen hayvanların durumunu bilmediğini söyleyen Muhammed, pazardaki hayvanların yüzde 90'ının yerli olduğunu kaydetti.

Bir diğer besici Muhammed İskender de, "Valiliğin kararı pazarı zayıflattı. İnsanlarımız 1 senedir bekliyordu. Şimdi gönülsüzler. Bizim de moralimiz bozuk. Hükümetin bu konuda kararı değiştirmesini bekliyoruz." dedi.

"Bu, hastalıkların azalması ve virüsün yayılmasını önlemek için gerekli"

Erbil Mezbahası Müdürü Helmet Hamza Süleyman ise Valiliğin kurbanlıkların mezbahada kesilmesiyle ilgili kararının sağlık için alındığını dile getirdi.

"Bu hastalıkların azalması ve virüsün yayılmasını önlemek için gerekli." diyen Süleyman, şunları söyledi:

"Mezbahalarda günlük bin 200 küçükbaş ve 200 büyükbaş kesebiliyoruz. Kurban Bayramı günlerinde sürecin nasıl işleyeceği henüz net değil. Sayılar çok yüksek olabilir. Tüm şehirler ve köylerdeki kesimleri kontrol edemeyebiliriz. İlçe ve nahiyelerde özel mezbahalar var. Halk bunlara müracaat etmek istemeyebilir. Halkın alınan karardan razı olmadığı izlenimi edindik. Fakat çalışma saatlerimiz bayram için artırıldı ve tüm personel iş başında olacak. Vatandaşlar acele etmez ve talimatlara uyarsa talepleri karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Yoksa sorun yaşarız."