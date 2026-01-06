Erbil'de cips fabrikasında yangın çıktı

Irak'ın Erbil kentinde yerleşim bölgesi içindeki bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı, bölgedeki okullar tatil edildi.

Sabah saatlerinde Erbil-Pirmam yolu üstündeki bir cips fabrikasında sebebi henüz bilinmeyen yangın çıktı.

Bir kısmı yerleşim alanı için içinde bulunan 4 bin metrekare alana sahip fabrikada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. İlk açıklamalara göre yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bölge halkı büyük bir patlama sesi duyduklarını, bunun ardından fabrikanın açık depolama bölümünde yangının başladığını ve daha sonra tüm fabrikaya yayıldığını aktardı.

Yangının kapsamı nedeniyle olay yerine yakın okullarda öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü ilgili taraflara fabrikanın bulunduğu yerin uygunsuz olduğu ve yerleşim alanının içinde kaldığı yönünde defalarca yazılı uyarıda bulunmuştu.