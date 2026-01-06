Haberler

Erbil'de cips fabrikasında yangın çıktı

Erbil'de cips fabrikasında yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Erbil kentinde yerleşim alanı içindeki bir cips fabrikasında çıkan büyük yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucu bölgedeki okullar tatil edilirken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangı kontrol altına almaya çalıştı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Irak'ın Erbil kentinde yerleşim bölgesi içindeki bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı, bölgedeki okullar tatil edildi.

Sabah saatlerinde Erbil-Pirmam yolu üstündeki bir cips fabrikasında sebebi henüz bilinmeyen yangın çıktı.

Bir kısmı yerleşim alanı için içinde bulunan 4 bin metrekare alana sahip fabrikada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. İlk açıklamalara göre yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bölge halkı büyük bir patlama sesi duyduklarını, bunun ardından fabrikanın açık depolama bölümünde yangının başladığını ve daha sonra tüm fabrikaya yayıldığını aktardı.

Yangının kapsamı nedeniyle olay yerine yakın okullarda öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü ilgili taraflara fabrikanın bulunduğu yerin uygunsuz olduğu ve yerleşim alanının içinde kaldığı yönünde defalarca yazılı uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Bahçeli, Maduro'nun kaçırılmasını Karayip Korsanları filmine benzetti: ABD'nin yaptığı haydutluktur

Bahçeli, Maduro'nun kaçırılmasını gişe rekorları kıran filme benzetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

İlhak isteyen Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi

4-0'lık maçın önüne geçen an
Kapalıçarşı'ya yeni operasyon! 68 kişi gözaltında, 340 milyon TL'ye el konuldu

Kapalıçarşı'ya yeni operasyon! 340 milyon TL'ye el konuldu