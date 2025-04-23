Erbil'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Maarif Okullarında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, okul yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler müzik eşliğinde yürüyüş yaptı, şarkılar söyledi ve çeşitli ülkelere ait dans gösterileri gerçekleştirdi.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maarif'te olmanın dünyanın en şanslı ve en kıymetli tecrübelerinden biri olduğunu belirterek, "Büyük önderimiz Atatürk, ulusal egemenliği, yani bir milletin bağımsızlığını, egemenliğini çocuklara emanet edecek kadar vizyoner bir liderdi. Çünkü şunu çok iyi biliyordu, çocuklar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Topçu ayrıca, "Sizler büyüdüğünüzde devletimizin, milletimizin, bütün dünyanın, bütün insanlığın barışı, istikrarı, huzuru ve güvenliği sizlerin elinde olacak. Bu çok mutlu, çok keyifli buluşma vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını, tarihimizin bütün kahramanlarını saygıyla, minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Maarif Erbil Okulları Müdürü Levent Öncel de bugünün Atatürk tarafından çocuklara bir armağan olduğunu hatırlatarak, Maarif Okullarının yüksek kaliteli eğitim vizyonuyla bugünü tüm dünyadaki okullarında kutladığına işaret etti.