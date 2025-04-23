Erbil'de 23 Nisan Coşkusu: Başkonsolos Koltuğu Öğrenciye Devredildi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencisine devretti.

Başkonsolos Topçu'dan 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak görevi devralan Maarif 4. sınıf öğrencisi Esma Kaya, makam koltuğuna oturarak bugünün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaya, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde başkonsolosluk koltuğuna oturmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Geleceğin lideri olan çocuklara güvenen ve değer veren bir mirasa sahip olduklarının altını çizen Kaya, "Maarif Okullarında aldığım eğitimle Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmaya çalışıyorum. Dünyadaki tüm çocukların mutlu, özgür, eşit ve eğitimli bir geleceğe sahip olmasını diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

Erbil Başkonsolosu Topçu da, "Büyük Atatürk devletimizin egemenliğini ve bağımsızlığını simgeleyen bu çok önemli günü dünya çocuklarına armağan ederek, devletlerin, milletlerin geleceğinin çocuklarımız olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı günü Erbil'de eğitimin incisi, Türk eğitim sisteminin tek temsilcisi Maarif Okullarındaki çok anlamlı bir törenle, çocukların söylediği türkülerle, şarkılarla ve performanslarıyla kutladıklarını belirten Topçu, şunları söyledi:

"Türk devlet geleneğinin bir devamı olarak da bugün koltuğumu Maarif Okulunun 4. sınıf öğrencisi sevgili Esma'ya teslim ettim. Daha ilk dakikadan itibaren koltukta kalıcı olduğunun sinyallerini verdi. Ben de bundan büyük mutluluk duydum. Çocuklarımızın gelecekleri bahtları hep açık olsun. Biz ne yapıyorsak onlar için. Onlar, inşallah bizden çok daha güzel bir dünyaya sahip olurlar."