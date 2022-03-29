Erbaş: "Ramazan ayını unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Kur'an-ı Kerim tilaveti Programda gösterilen tanıtım filmleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Ramazan Ayı...
Programın düzenlendiği salon
Salonda bulunan katılımcılar
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Programda gösterilen tanıtım filmleri
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkışı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuştu. (1)