Erbaş: "Ramazan ayını unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız" - Haberler

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Erbaş: "Ramazan ayını unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız"

AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Programın düzenlendiği salon Salonda bulunan katılımcılar Kur'an-ı Kerim tilaveti Programda gösterilen tanıtım filmleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Ramazan Ayı...

Programın düzenlendiği salon

Salonda bulunan katılımcılar

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Programda gösterilen tanıtım filmleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuştu. (1)

Erbaş: Ramazan ayını unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız

Erbaş: Ramazan ayını unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız

Erbaş: Ramazan ayını unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ramazan, Güncel, Haberler

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