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Erbakan, Mekke Anlaşması'nın İsrail'e kalkan olarak kullanılmasına karşı çıktı

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Erbakan, Mekke Anlaşması'nın İsrail'e kalkan olarak kullanılmasına karşı çıktı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mekke Savunma İşbirliği Anlaşması'nın İsrail'e koruma kalkanı olarak kullanılamayacağını belirtti. Erbakan, Türkiye'nin İsrail'e kalkan olamayacağını, anlaşmanın Meclis'te de sokakta da onaylanmasına karşı duracaklarını söyledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mekke Anlaşması'nın İsrail'e koruma kalkanı olarak kullanılamayacağını belirterek, " Türkiye, hangi zeminde hangi ülkelerle birlikte olursa olsun, İsrail'e kalkan olamaz. Terörist İsrail'in Yemen saldırılarından korunması için kahraman Mehmetçiğimizin canını tehlikeye atamaz, tarihten gelen misyonuna aykırı davranamaz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mekke Savunma İşbirliği Anlaşması"na ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı bir araya getiren anlaşmanın Müslüman bir ülkeye saldırının aracı olarak kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

"Mekke Savunma İşbirliği Anlaşması İsrail'e koruma kalkanı olarak kullanılamaz" diyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı bir araya getiren 'Mekke Anlaşması' her ne sebeple olursa olsun, halkı Müslüman bir ülkeye saldırının aracı olarak kullanılmamalıdır. Üç büyük Müslüman ekonomik ve askeri güç tek yumruk olacaksa, ilk hedefi Gazze'yi işgalden kurtarmak, ikinci hedefi Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs'ü özgürleştirmek olmalıdır. Türkiye, hangi zeminde hangi ülkelerle birlikte olursa olsun, İsrail'e kalkan olamaz. Terörist İsrail'in Yemen saldırılarından korunması için kahraman Mehmetçiğimizin canını tehlikeye atamaz, tarihten gelen misyonuna aykırı davranamaz. İktidar yetkililerinin Meclis'e geleceğini açıkladıkları Mekke Anlaşması'na Meclis'te de sokakta da sonuna kadar karşı duracağımızı, onaylanmasına razı olmayacağımızı bildiriyor ve aziz milletimizin teyakkuzda olmasını istiyoruz. Mekke Anlaşması'nın D-8 ülkelerinin katılımıyla genişletilmesini, mazlum ve mağdur gönül coğrafyalarımız için gerçek bir koruma kalkanına dönüştürülmesini öneriyoruz."

Kaynak: ANKA
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