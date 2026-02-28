Haberler

Fatih Erbakan'dan Afganistan-Pakistan Çatışmalarına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların İslam dünyasında tedirginliğe yol açtığını belirtti. Erbakan, bu dönemde birliğin önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin barış için öncülük yapması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) -Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların İslam dünyasında tedirginlik yarattığını belirterek, "Gün çatışma değil, birlik ve beraberlik günüdür" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, bu tür çatışmaların yalnızca söz konusu iki ülkeyi değil tüm İslam dünyasını derinden tedirgin ettiğini vurguladı.

Erbakan, açıklamasında, "İslam Dünyasının en çok birliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde; kardeş Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, sebebi ne olursa olsun bizleri derinden üzmüştür. ABD ve Siyonist düzenin İran'a saldırmak için 'müzakere görünümlü' bahane aradığı bir süreçte İslam ülkeleri arasındaki bu tür çatışmalar, sadece söz konusu iki kardeş ülkede değil tüm İslam Dünyası'nda büyük bir tedirginliğe sebep olmaktadır. Gün çatışma değil, birlik ve beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı.

Erbakan, iki ülke arasındaki çatışmanın bir an önce sona ermesini diledi ve Türkiye'nin barış için derhal devreye girip öncü rol üstlenmesinin elzem olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler

İran'ı kuşatan dev askeri yığınağı ABD'nin can düşmanı ifşa etti
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu