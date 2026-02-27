Haberler

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Bazı köy yolları kapandı ancak 12 köy yolu ulaşıma açıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

İlçenin yüksek kesimlerinde gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu 18 köyden 12'si ulaşıma açıldı. Diğer güzergahlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Erbaa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kuzey köylerimizde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşmış olup, yağış aralıklarla devam etmektedir. Yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 18 köy yolundan, İlçe Özel İdare ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde büyük bölümü yeniden ulaşıma açılmış olup, halihazırda 6 köy yolunda çalışmalar devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına İlçe Özel İdare ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımız sahadaki çalışmalarını sürdürmekte olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Erol Yıldız
