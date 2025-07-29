Erbaa'da Çöpten Elektrik Üreten Tesisin İkinci Etap Çalışmaları Başladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, çöpten elektrik üreten Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin ikinci etap çalışmaları başladı.

Erbaa Belediyesi öncülüğünde kurulan Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği tarafından işletilen tesiste, doluluk oranına ulaşan 1. lot sahasının ardından 2. etap için başlatılan inşaat çalışmaları ihale süreci tamamlandı.

Erbaa Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı olan Ertuğrul Karagöl, tesiste incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Karagöl, yaptığı açıklamada, Erbaa Belediyesi ve diğer üye belediyelerin oluşturmuş olduğu 1. lot sahasının kapasitesi dolduğu için hemen altında yer alan yeni alanda ikinci etap çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla bu sahayı inşa ettiklerini anlatan Karagöl, "Günlük olarak her insan yaklaşık 1 kilograma yakın çöp üretiyor. Devletimiz de bu atıkların doğaya uygun şekilde bertaraf edilmesini istiyor. Bizler bu atıkları düzenli depolama sahalarında biriktiriyor ve burada ortaya çıkan metan gazından enerji üretiyoruz. Şu anda 1 megavata yakın elektrik üretimi yapılıyor. Yeni lot sahamızın tamamlanmasıyla bu sistem tam kapasiteyle çalışacak." dedi.

Tesisin sadece Erbaa'ya değil, çevredeki birçok ilçeye de hizmet verdiğini belirten Karagöl, "Burası özellikle Kelkit Vadisi'ndeki belediyelerin atıklarını bıraktığı merkez. Erbaa'nın yanı sıra Taşova, Niksar, Reşadiye ve Başçiftlik'e de hizmet veriyoruz. Tesisimizin hem Erbaa'mıza hem de bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.