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Er şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük hakları için yeniden Ankara’ya geliyor

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Er şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük hakları için yeniden Ankara’ya geliyor Haber Videosunu İzle
Er şehit aileleri ve gaziler, eşit özlük hakları için yeniden Ankara’ya geliyor
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Eşit özlük hakları talebiyle yaptıkları oturma eylemini, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın girişimde bulunma sözü üzerine sonlandıran er şehit aileleri ve er gaziler, Saral'ın istifasını duyurmasının ardından taleplerine yanıt almak için yeniden Ankara'ya gelmeyi planlıyor.

Haber : Hilal ACAR

(ANKARA) - Eşit özlük hakları talebiyle yaptıkları oturma eylemini, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın girişimde bulunma sözü üzerine sonlandıran er şehit aileleri ve er gaziler, Saral'ın istifasını duyurmasının ardından taleplerine yanıt almak için yeniden Ankara'ya gelmeyi planlıyor.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelerek rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi başlatan er şehit aileleri ve er gaziler, eylemlerinin 48'inci gününde, 29 Ağustos 2026'da, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'nu görüntülü arayarak, "Meclis açıldığında haklarının verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililer nezdinde girişimde bulunacağını" belirtmesinin ardından eylemlerini sonlandırmıştı.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Oktay Saral, ekim ayında Meclis açıldığında yaşadığımız problemlerin çözüme kavuşması için elinden geleni yapacağını ve konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğini söylemişti. Bildirip bildirmediğini bilmiyoruz ancak Sayın Oktay Saral'ın görevden alındığını duyduk" dedi.

Ekim ayında Meclis açıldığında komisyona davet edilmeleri için Milli Savunma Komisyonu'na yazı yazdıklarını, bu aşamada yazılarına hiçbir cevap alamadıklarını belirten Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Muhatap alınmadık. Kasım ayında Ankara'ya gelmeyi planlıyoruz. Şehit aileleri ve gaziler hak aramak için parklarda, bahçelerde ve açık alanlarda bulunmak zorunda bırakılmasın. Bunun bir tehdit olarak ya da aba altından sopa göstermek gibi algılanmasını asla istemem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit edecek bir unsur henüz olmamıştır.

"LÜTFEN BU PROBLEMİ ÇÖZÜN"

Biz hakkımız için alanlara çıktık. Eğer hükümeti yönetenler ya da Milli Savunma Komisyonundakiler haksız olduğumuzu düşünüyorsa bize bir açıklama borçlular. Bu sorunun Oktay Saral söz verdiği için değil, bizim bunu hak etmemiz nedeniyle çözülmesi gerekiyor. Kasım ayında şehit aileleri ve gazilerin alanlara, parklara ve bahçelere çıkmak zorunda kalması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gerçekten yakışmayacaktır. Lütfen bu problemi çözün."

Kaynak: ANKA
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