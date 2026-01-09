ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinden, Epstein belgelerinin yayımlanması için "bağımsız denetçi" talebi

ABD'de iki Temsilciler Meclisi üyesi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyaların yayımlanmasını denetlemek üzere federal mahkemece "bağımsız denetçi" atanmasını talep etti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Ro Khanna ve Cumhuriyetçi Üyesi Thomas Massie, Federal Yargıç Paul Engelmayer'a konuya ilişkin mektup yazdı.

Mektupta, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın öncülerinden olarak, ABD Adalet Bakanlığının (DOJ) bu yasaya uymaması ve mahkeme kararını ihlal etmesi konusunda acil ve ciddi endişelerimiz var." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığına Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında 19 Aralık 2025'e kadar Epstein'e ilişkin belgeleri yayımlaması için süre tanındığı ancak Bakanlığın bu tarihe kadar tüm belgeleri sunamadığı aktarılan mektupta, sonraki günlerde ek materyallerin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Mektupta, DOJ'un 5 Ocak tarihli mahkeme dosyasında, "yaklaşık 12 bin 285 belgeyi (yaklaşık 125 bin 575 sayfa)" hazırladığını bildirdiği ancak konuya ilişkin 2 milyondan fazla belgenin olduğu iddia edildi.

Ayrıca Epstein dosyasıyla ilgili 5 milyondan fazla sayfanın incelenmekte olabileceğini öne süren başka bir rapora atıfta bulunulan mektupta, "Bu rakamlar, kendi beyanlarına dayalı ve önceki açıklamalarla tutarsız olduğundan, DOJ'un yanıt niteliğindeki materyalin kapsamını abarttığı ve böylece uyumluluğu yönetilemez göstererek ifşayı geciktirdiği yönünde makul şüpheler bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, DOJ'un, öne çıkan siyasi kişileri korumak amacıyla kayıtların gizlenmesi veya sansürlenmesini yasaklayan hükümlerle bağdaşmayan kapsamlı sansürlemeler uyguladığı ve bunun yasanın ihlali anlamına geldiği öne sürüldü.

DOJ'un tutumunun zorunlu ifşa yükümlülüklerinin açık ihlali olduğu belirtilen mektupta, mahkemenin önceki kararlarında da vurgulandığı üzere mağdurlar üzerinde ciddi travmaya yol açtığı kaydedildi.

Mektupta, Epstein dosyalarına ilişkin tüm belge ve elektronik kayıtların yasaya uygun şekilde derhal kamuoyuna açıklanmasını sağlamak üzere özel bilirkişi ya da denetçi atanması önerildi.

Atanacak kişinin, belge üretiminin gerçek kapsamı ve olası uygunsuz sansürler konusunda mahkemeyi bilgilendirme yetkisine sahip olması gerektiği vurgulanan mektupta, gerekmesi halinde süreci yürüten Adalet Bakanlığı yetkililerinin de ifadeye çağrılması talep edildi.

Mektupta, bağımsız bir mekanizma olmaksızın Bakanlığın yasada öngörülen kayıtları sunacağına inanılmadığı kaydedildi.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Bakanlık, yasa kapsamında Epstein soruşturmasına ilişkin 2 milyondan fazla belgenin halen inceleme aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'in eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.