EPDAD heyetinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim fakültelerindeki akreditasyon süreçlerinin ve saha çalışmalarının ele alındığı görüşmede, üniversitenin akademik vizyonu ve kalite güvence sistemleri üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

Ziyarette, EPDAD Ekip Başkanı Prof. Dr. Adnan Taşgın, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Uzmanı Prof. Dr. Hakan Önal, Müzik Öğretmenliği Alan Uzmanı Doç. Dr. Ozan Gülüm, Eğitim Programları ve Öğretim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Eroğlu ve öğrenci temsilcisi Ali İhsan Çirçi yer aldı. Ziyaret sırasında Rektör Danışmanı Prof. Dr. Uğur Akın da hazır bulunarak üniversite yönetimi ile değerlendirme ekibi arasındaki koordinasyon sürecine katkı sağladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, akreditasyon süreçlerinin mezun kalitesi ve kurum prestiji açısından taşıdığı kritik önemi vurguladı.

EPDAD heyeti ise misafirperverliklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkürlerini sundu.