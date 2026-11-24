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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, gelecek ay Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) dahil 6 bin 803 Myanmar vatandaşının ülkelerine geri gönderileceğini bildirdi.

NST Online gazetesinin haberine göre İbrahim, ulusal parlamentodaki konuşmasında, aralarında Arakanlı Müslümanların da olduğu Myanmar vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesi planını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kişileri "üçüncü ülkelere yerleştirme çabalarının sonuçsuz kaldığını" kaydeden İbrahim, Malezya'nın "bu yükü süresiz olarak taşıyamayacağını" bildirdi.

Malezya'nın Myanmar'a geri dönecek kişiler için "güvenli ve onurlu bir geri dönüş" garantisi aldığını belirten İbrahim, 6-7 Aralık'ta 1500 kişinin deniz yoluyla ve gelecek ay içinde diğer 5 bin 303 kişinin de hava yoluyla Myanmar'a geri gönderileceğini belirtti.

Kuala Lumpur hükümetinin Myanmar'daki rejimle sürdürdüğü diyaloğun devam ettiğini kaydeden İbrahim, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediği kararını saygıyla karşıladıklarını da yineledi.

Uluslararası Adalet Divanı, 19 Kasım'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetmişti.

Kaynak: AA