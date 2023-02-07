Enkazdan yaralı kurtuldu, eşi ve oğlunun cenazesine katıldı

HATAY'da depremde yıkılan evlerinde enkaz altında kalıp hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Yaman (33) ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut Yaman, memleketleri Çankırı'da toprağa verildi. Enkazdan yaralı kurtulan Binnur Yaman, eşi ve oğlunun cenaze töreninde gözyaşı döktü.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Yaman, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında eşi ve 2 çocuğuyla mahsur kaldı. Emrah Yaman ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Umut Yaman'ın cansız bedenlerine ulaşılırken, eşi Binnur ve 2,5 yaşındaki kızı Zahide Yaman ise yaralı kurtarıldı.

Emrah Yaman ve oğlunun Türk bayraklarına sarılı tabutları askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Yakınları ve kadın askerlerin yardımıyla güçlükle yürüyen Binnur Yaman, uzun süre gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran Binnur Yaman'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Baba ve oğlunun cenazesi, cenaze namazının ardından Çakırlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.