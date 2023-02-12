Enkaz altında 107 saat bekleyen aile, seslerini böyle duyurdu: 8 kişi İzmir Marşı'nı söyledik, gelip kurtardılar

Kahramanmaraş depreminin en ağır hasarı verdiği şehirler arasında yer alan Hatay'da enkaz altında kalan Kılınç ailesi, korku dolu anları anlattı. Kendilerini kurtaran İHH görevlilerine teşekkür eden Hacı Murat Kılınç, "8 kişi hepimiz İzmir Marşı'nı söyledik. Ben ritim tuttum bir yandan." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en ağır hasarı verdiği yerlerden birisi de Hatay oldu. Hatay'da, evleri yıkılan Kılınç ailesi de enkaz altında uzun süre kurtarılmayı bekledi.

"8 KİŞİ HEPİMİZ İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİK"

Kılınç ailesi, depremin üzerinden 107 saat geçtikten İHH görevlileri tarafından kurtarıldı. CNN Türk'e konuşan Hacı Murat Kılınç, enkaz altındayken seslerini duyuramayınca hep birlikte İzmir Marşı'nı söylediklerini belirtti. Kılınç, "8 kişi hepimiz İzmir Marşı'nı söyledik. Ben ritim tuttum bir yandan. O yürüyen kişi durdu." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN EMEĞİNİ AİLECE ÖDEYEMEYİZ"

Kendilerini kurtaran İHH görevlilerine teşekkür eden Kılınç, "İHH görevlilerinden Allah razı olsun, onların emeğini ailece ödeyemeyiz." dedi.