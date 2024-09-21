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Engin Uzun'dan '365 Gün Öldük' Projesi ile Filistin'e Destek

Engin Uzun'dan '365 Gün Öldük' Projesi ile Filistin'e Destek
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Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, Gazze'deki katliama dikkat çekmek amacıyla başlattığı '365 Gün Öldük' Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor. Etkinliğe katılanlar, Filistin'in yanında olduklarını ifade ederek destek veriyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

Uzun'un İstanbul Fatih'teki stüdyosunda farkındalık oluşturmak için başlattığı eyleme çok sayıda kişi ilgi gösterdi.

AA muhabirine konuşan Uzun, "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi kefiyeyle fotoğraflamayı hedeflediklerini söyledi.

Uzun, etkinliğin gün boyunca devam edeceğini belirterek, "Sabahtan beri 300'e yaklaştık şu anda. Neredeyse proje tamamlanmış oluyor ama daha da saatimiz var ve insanların geleceğini biliyorum." dedi.

"Uzun zamandır bu kadar dua aldığımı hatırlamıyorum"

Uzun, insanların Filistin'in yanında olduklarını tescilledikleri bir eyleme imza attıklarını söyledi.

"İnsanlar, yüzlerini göstererek kimin tarafında olduklarını daha net, daha gerçek gösteriyorlar." diyen Uzun, şunları kaydetti:

"Yağmura rağmen insanlar ilgi gösteriyor. Bu görüntü, Gazzeli bir kardeşimizin telefonuna düştüğünde yüzünde hafif bir gülümseme olacak. Bir tebessüm... İşte bütün hedefimiz budur. Uzun zamandır bu kadar dua aldığımı hatırlamıyorum. İnsanları tek kare portre çekip göndermiyorum. Üç kare istiyorum. Bunların bir tanesi nötr, sonra kızgın ve en sonunda da gülmesini istiyorum. O gülmekteki mana şu: Birçok Filistinli kardeşim yakalandıklarında polis onları götürürken kamera gördüğünde gülüyor. O gülücük, 'Ben iyiyim, merak etmeyin.' anlamına geliyor."

Uzun, çekilen fotoğrafların 7 Ekim'de "www365gunolduk.com" internet sitesinde yayımlanacağını belirterek, Filistin'in yanında olan herkesi kefiyeyle fotoğraf çektirmeye davet etti.

"'Çukur yerimiz ama Gazze evimiz' diyoruz"

Etkinliğe katılanlardan Kemal Keskin, destek veren 365 kişinin arasında olmak istediği için geldiğini ifade ederek, "Bir günü de ben temsil etmek istedim. Hepimiz bir günü temsil edersek 365 gün tamamlanır. Bireylikten birlikteliğe geçer ve bir yılı meydana getiririz. Çukur'da çekiyoruz. 'Çukur yerimiz ama Gazze evimiz.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Kevser Erbay da İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırıma karşı durduğu için sanatçı Uzun'un projesine dahil olmak istediğini söyledi.

Erbay, sabah erken saatlerde geldiğini ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydederek, "Sıraya girdik arkadaşlarımızla birlikte ve fotoğraflarımızı çektirdik. Gerçekten yoğun bir ilgi var." dedi.

Engin Uzun'un sabah 10.00'da başladığı fotoğraf çekimi 18.00'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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