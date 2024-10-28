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Engin Makak, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Engin Makak, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
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AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Engin Makak, tek listeyle gidilen seçimde tekrar başkan seçilerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ayrıca, İpsala'da da Erhan Demir yeniden başkan seçildi.

Ak Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına mevcut başkan Engin Makak seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Raporların okunmasıyla süren kongrede tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa yeniden Engin Makak seçildi.

Teşkilat üyelerine teşekkür eden Makak, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti'nin millet için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye kararlı bir parti olduğunu ifade eden Makak, "Bu kongre sadece teşkilatımızın güçlenmesi için değil, aynı zamanda Edirne'mizin ve ülkemizin geleceğine olan inancımızı tazelemek için büyük bir öneme sahiptir. AK Parti'nin gücü, milletimizin ta kendisinden ve sizlerin fedakarlığından gelir. Bugüne kadar ne kadar çok çalıştıysak, milletimize o kadar yakın olduk. Her bir üyemizin üstün gayreti, inancı ve azmi AK Partimizi daha da ileriye taşıdı ve taşımaya devam edecektir. Bu birlikteliği koruyarak aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu arada AK Parti İpsala 8. Olağan Kongresi'nde de başkanlığa yeniden Erhan Demir seçildi.

Demir, kendisine destek veren delegelere teşekkür ederek yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel

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