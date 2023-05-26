CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Terörün her türlüsünü bitireceğiz. Suriyelileri göndereceğiz. Türkiye’den uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Enflasyonu düşürmek en kolay iş. Hepimiz bileceğiz ki Türkiye’nin başında dört büyük bela var; terör, Suriyeliler, uyuşturucu, enflasyon. Hepsi Tayyip Bey’in eseri.Tayyip Bey düşerse tüm bu sorunlar bitecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Terörün her türlüsünü bitireceğiz. Suriyelileri göndereceğiz. Türkiye'den uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Enflasyonu düşürmek en kolay iş. Hepimiz bileceğiz ki Türkiye'nin başında dört büyük bela var; terör, Suriyeliler, uyuşturucu, enflasyon. Hepsi Tayyip Bey'in eseri.Tayyip Bey düşerse tüm bu sorunlar bitecek" dedi.

Engin Altay, bugün İYİ Parti Grup Başkanvekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta ile birlikte Samsun'un Kavak ilçesini ziyaret etti. Kavaklı yurttaşlarla bir araya gelen Altay'a; CHP'den Samsun Milletvekili seçilen Murat Çan, eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel eşlik etti.

Altay burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'da insanlar akşam hava kararınca kız çocuklarını köşedeki bakkala yollamıyor. İnsanlar, Suriyelilerin, kız çocuklarının canına, malına, namusa tacizden, tecavüzünden korkusuna akşam çocuklarını sokağa çıkaramıyor. Karar vereceksiniz, bu seçim tekrar Erdoğan gelirse Kavak'ta da kız çocuklarınız akşam sokağa çıkamaz. Buralar da Suriyelilerle dolacak" dedi.

Altay şunları söyledi:

"Terörün her türlüsünü bitireceğiz. Suriyelileri göndereceğiz. Türkiye'den uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Enflasyonu düşürmek en kolay iş. Ekonomi uzmanı Erhan Usta burada. Hepimiz bileceğiz ki Türkiye'nin başında dört büyük bela var; terör, Suriyeliler, uyuşturucu, enflasyon. Hepsi Tayyip Bey'in eseri. Tayyip Bey düşerse tüm bu sorunlar bitecek. Bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum" diye seslendi.