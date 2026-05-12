Bursa-İnegöl'de 'Engelsiz Turnuva' heyecanı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 4'üncü Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. 6 takımın mücadele ettiği turnuvada 6'şar dakikalık periyotlarla toplam 4 maç gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği ve bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası, özel bireylerin heyecan dolu mücadelesine ev sahipliği yaptı. Geleneksel hale gelen turnuva sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken hem duygusal hem de keyifli anlara sahne oldu. Engelleri sporla aşan özel bireyler futsal sahasında yeteneklerini sergilerken, tribünlerde de coşku hakimdi. Turnuvanın açılışında ilk vuruşu İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban birlikte yaptı. Başlangıç düdüğüyle birlikte sahaya çıkan sporcular, centilmence mücadeleleri ve sevinç dolu anlarıyla izleyenlerden alkış aldı.

6 TAKIM MÜCADELE ETTİ

6 takımın mücadele ettiği turnuvada karşılaşmalar 6'şar dakikalık periyotlarla oynandı ve toplam 4 maç gerçekleştirildi. Turnuvada; İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. Kademe, İnegöl Belediyesi Özel Uygulama Okulu 3. Kademe, Halk Eğitim Merkezi 23 Yaş Üstü Kurs Merkezi, Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Okul Takımı ile Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe takımları yer aldı. Sahada zaman zaman büyük çekişme yaşanırken, atılan goller kadar sporcuların birbirlerine verdiği destek ve samimi görüntüler de turnuvaya damga vurdu. Tribünlerdeki izleyiciler de alkışlarıyla özel sporcuların heyecanına ortak oldu. Turnuva sonunda tüm sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Katılımcılara hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, organizasyon toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

'YARIŞMA CESARETİNİ GÖSTERDİLER'

Turnuvaya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Engelliler Haftası vesilesiyle düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen bir program Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası. Ben öncelikle turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Burada yarışma cesaretini gösterdiler. Bu organizasyonu 4'üncü kez yapıyoruz. Tüm paydaşlarımıza, katkı koyan öğretmenlerimize de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Keyifli bir turnuva oldu" dedi.

'GERÇEK ENGEL YÜREKLERDEKİ SEVGİSİZLİK'

Kaymakam Eren Arslan ise "Engelliler Haftası münasebetiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile belediyemizin organize ettiği bu anlamlı organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Artık geleneksel hale geldi bu turnuva. Gerçek engelin aslında yüreklerdeki sevgisizlik olduğunu biliyoruz. Sevgi, merhamet olduktan sonra, bakış açısı değiştikten sonra hiçbir engelin bizleri hayatın doğal akışından koparamayacağını gösteren bu etkinlik için emek veren herkese, katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı