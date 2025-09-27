Engelsiz Gazze Projesi ile Gazzelilere Protez Desteği

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği tarafından Gazzelilere protez desteği sağlamak amacıyla başlatılan "Engelsiz Gazze" projesi kapsamında sanat etkinlikleri düzenlendi.

Hacı Bayram Veli Camii avlusunda düzenlenen etkinlikte ebru, kaligrafi, resim ve grafiti gibi farklı sanat dallarında atölyeler yapılırken bağışlardan elde edilecek gelirle Gazze'de uzuv kaybı yaşayanlara protez desteği sağlanacak.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan AID Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Fatih Bünyamin Çiğdem, Engelsiz Gazze projesinin gönüllülerle yürütüldüğünü söyledi.

Çiğdem, "Çeşitli alanlarda sanat etkinliği düzenliyoruz. Buradan elde edilen gelirleri de yine Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize ortez ve protez uzvu olarak aktarmış olacağız." dedi.

Çiğdem, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Dila Engin'in "Gazze'deki kardeşlerimize protez yaptırmak istiyoruz" demesi üzerine projenin çeşitli etkinlikler, çevrim içi müzayedeler ve farkındalık eğitimleriyle büyüdüğünü belirtti.

Bugüne kadar 80'e yakın sanatçının 300'e yakın eser bağışladığını, elde edilen gelirin, partner kurumlar aracılığıyla Gazzelilere yönelik protez hizmetlerinde kullanıldığını kaydeden Çiğdem, emeği geçen ve bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

"10 kişiye protez desteği sağladık"

Zeynep Dila Engin de projenin çıkış noktasını, arkadaşlarıyla Gazze için neler yapabileceklerini düşünürlerken metro çıkışlarında bileklik satmaya karar vermeleri şeklinde anlattı.

Sosyal medyada AID'i görünce "projeyi nasıl büyütebilirim" düşüncesiyle onlara e-posta attığını aktaran Engin, "Ailemin de desteğiyle proje proteze yöneldi tamamıyla ve bu şekilde de ilerlemeye devam edecek inşallah. Şu ana kadar 10 kişiye protez desteği sağladık. Cemal Toy'un ve diğer sanatçıların bağışlamış olduğu resimlerin müzayedesini yaptık. Bunun gibi birçok kermes ve etkinlik düzenledik." diye konuştu.