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Engelli Öğretmen Atamaları Gerçekleştirildi

Engelli Öğretmen Atamaları Gerçekleştirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre 62 farklı öğretmenlik alanında engelli öğretmen ataması gerçekleştirdi. Bin 381 adayın tercihleri dikkate alındı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı. Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilenlerden yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birisine yerleşti. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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