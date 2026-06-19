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Engelli kızı için merdiven rampa talebi nedeniyle komşusunun saldırısına uğramıştı; isteği yerine getirildi

Engelli kızı için merdiven rampa talebi nedeniyle komşusunun saldırısına uğramıştı; isteği yerine getirildi
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Diyarbakır Ergani'de engelli kızı için evinin önüne merdiven rampa yapılmasını isteyen E.B., komşusu Mehmet Kaçar'ın kürekle saldırısına uğradı. Başına 12 dikiş atılan kadının talebi belediye tarafından karşılandı, saldırgan tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 10 Haziran'da bedensel engelli kızı için evinin önüne yaptırmak istediği merdiven rampa nedeniyle komşusu tarafından kürekle başından vurularak yaralanan ve 'Engelli kızı için rampa isteyen kadına komşunun kürekli saldırısı kamerada; şüpheli tutuklandı' başlıklı haberle de durumu DHA tarafından servis edilen E.B.'nin (65) talebi, Ergani Belediyesi tarafından karşılandı.

Olay, 10 Haziran'da Ergani ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli kızıyla yaşayan E.B., kızının evden rahat inip çıkabilmesi için Ergani Belediyesi'nden sokağa merdiven rampa yapılmasını talep etti. Belediyeye ait ekipler de bölgede çalışma başlattı. Ancak E.B.'nin esnaf komşusu Mehmet Kaçar'ın eşi, çalışmalara müdahale ederek belediye görevlileriyle tartıştı. Bir süre sonra evinden çıkarak duruma tepki gösteren E.B. ile Mehmet Kaçar arasında tartışma çıktı. Mehmet Kaçar, elindeki kürekle E.B.'ye saldırdı. Küreğin sivri kısmının başına isabet etmesiyle E.B. yere yığıldı. Kendi imkanlarıyla Ergani Devlet Hastanesi'ne giden E.B.'nin başına 12 dikiş atıldı. E.B.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mehmet Kaçar'ın elindeki kürekle E.B.'nin başına vurduğu, kadının yere yığıldığı anlar ve belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada Mehmet Kaçar'ın eşinin işçilerle tartışarak uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

'SOKAK ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİLDİ'

Ergani Belediyesi, E.B.'nin talebini yerine getirerek merdiven rampayı yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Dicle 4'üncü Sokak'ta vatandaşlarımızdan gelen merdiven talebi doğrultusunda düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında sokakta merdiven yapımı tamamlanırken, alan evrensel tasarım ilkelerine uygun şekilde yeniden düzenlenerek erişilebilir hale getirildi. Belediyemiz, eşit, erişilebilir ve ortak bir yaşam anlayışıyla hizmet üretmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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