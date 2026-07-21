Engelli gencin kolonya ile yakılmasında çakmak silah sayıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, belediyede çalışan engelli işçinin üzerine dökülen kolonyanın alev alması sonucu yaralanmasına ilişkin davada adli para cezasına çarptırılan 2 sanık hakkında verilen kararın gerekçesinde mahkeme, suçta kullanılan çakmağın "silah" sayılır nitelikte olduğuna hükmetti.

Seferihisar Belediyesinde engelli kadrosunda çalışan Murat Sakarya (43), 30 Ocak 2025'te, üzerine dökülen kolonyanın alev alması sonucu yaralandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili M.B.Ç. ile Ö.A. hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İdianame, Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

2 Nisan'daki karar duruşmasında sanıkların Sakarya'yı birlikte yaraladıklarının sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme, basit yargılama usulü kapsamında görülen davada M.B.Ç. ile Ö.A'yı "kasten yaralama" suçundan 18'er bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Suçta kullanılan çakmağın "silah" sayılır nitelikte olduğu gerekçesiyle para cezası 20 bin 700 liraya çıkarıldı. Ancak mahkeme, sanıklara "takdiri indirim" hükümlerini uygulayarak 16 bin 800'er lira adli para cezasına hükmetti.

Mahkeme, para cezalarının 10 eşit taksitte ödenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2 sanığa verilen adli para cezasının gerekçesini açıkladı.

Kararda, belediyede engelli kadrosunda çalışan Murat Sakarya'nın üzerine sanıklardan Ö.A'nın kolonya döktüğü, diğer sanık M.B.Ç'nin ise çakmağı ateşleyerek mağdurun yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Kararda, dosya kapsamındaki deliller, tanık anlatımları ve sağlık raporlarının birlikte değerlendirildiği, sanıkların eylemi birlikte gerçekleştirdiklerinin sabit görüldüğü ifade edildi.

"Çakmak silah sayılır nitelikte"

Gerekçeli kararda, olayda kullanılan çakmağın Türk Ceza Kanunu kapsamında "silah" sayılır nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanık Ö.A'nın, Seferihisar Belediyesinde engelli kadrosunda işçi olarak çalışmakta olan mağdurun üzerine odada bulunan kolonyayı serpiştirdiği, diğer sanık M.B.Ç'nin mağdurun üzerine silahtan sayılan çakmağı çakarak mağduru yaktığı, bu şekilde sanıkların birlikte mağduru yaraladıkları anlaşılmaktadır."

Mahkeme, bu nedenle sanıkların eyleminin "silahla kasten yaralama" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Gerekçeli kararda mağdur Sakarya'nın ifadesine de yer verildi.

Sakarya, olay günü sanıklar Ö.A. ve M.B.Ç'nin kolonyayı üzerine doğru püskürttüğünü ardından M.B.Ç'nin birkaç defa üzerine doğru çakmak çaktığını belirtti.

Kolonyanın montuna döküldüğünü, o esnada M.B.Ç'nin çakmağı çakmasıyla montunun alev aldığını anlatan Sakarya, yüzünün bir kısmının yandığını ifade etti.

Dosyada yer alan sağlık raporlarında mağdurun vücut yüzeyinin yaklaşık yüzde 5'inde ikinci derece yanık oluştuğu, daha sonra alınan Adli Tıp Kurumu raporunda yaralanmanın yaşamı tehlikeye sokmadığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu tespitine yer verildi.