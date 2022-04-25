Engelli çocuklar özel etkinlikte bir araya geldi

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından özel çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Gülsüm Güral Müzesini gezen davetliler, 'Hayalini Çiz' ve 'Maskesiz Yüzler' sergilerini inceledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, doyasıya eğlendi.

Kütahya'da engelli bireylere yönelik Nafi Güral Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında NG Müze yanındaki Saklı Dünya'da çocuk şenliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve iş adamı Nafi Güral ile eşi Gülsüm Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TEMENNİMİZ GENÇLERE İYİ BİR DÜNYA KURABİLMEK

Ev sahibi Sema Güral Sürmeli, eserler ve proje hakkında katılımcılara bilgiler verdi. "Gençler ve çocuklara imkan sağlamak, onların farklılık ve dezavantajlarını umuda çevirmek en temel görev alanlarımızdan bir tanesi" diyen Vali Ali Çelik, "Bunun için çaba sarf eden ve katkı sunmaya çalışan başta iş insanlarımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Temennimiz yarınlara, gençlere umut olabilmek ve onlara iyi bir dünya kurabilmek" dedi.

Nafi Güral Eğitim Vakfı olarak binlerce çocuğa iyi bir eğitim hayatı ve yaşam sunmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Sema Güral Sürmeli, 3 yıl önce başlattıkları 'Hayallerini çiz' projesini anlattı. Özel eğitim alan çocukların resme dönüştürdükleri hayallerini tek tek gerçekleştirdiklerini ifade eden Sürmeli, "Asker olmak isteyen çocuğumuza sayın komutanım bizzat odasında misafir ederek ve tüm imkanlarını seferber ederek yemin töreni bile yaptı. Polis olmak isteyen çocuğumuza emniyetimiz bütün imkanları seferber etti ve o gün o çocuğumuz polis oldu. Bu ve bunun gibi bütün hayalleri gerçekleştirdik ve en sonunda çocuklarımızın yapmış oldukları resimlerden oluşan sergiyi okullarının bahçesinde sergiledik. Pandemiyi geride bıraktığımıza göre bir araya gelebiliriz diye düşünüp böyle bir sergi yapmak istedik. Bu 15 resmi burada sergilemeyi uygun bulduk ve sizlerle paylaşmak istedik. Resimlere baktığımızda altında hayalleri yazıyor o hayalleri dediğim gibi ne kadar masum kolay elde edilebilir" diye konuştu.

Daha sonra 'Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne geçildi. Engelli çocuklar burada kendileri için oluşturulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel